Galerii: inimesed, keda teleekraanidel enam ei näe

«Otsime uut inimest, sest Henri Laumets siirdub välismaale tööle,» selgitas teleuudiste juht Liisu Lass ERR Menule . Sügisest ei näe ekraanil enam ka Martin Mileikot, kuna temagi on otsustanud välismaale elama asuda.

AK ilmateadustaja tööks on ilmateate koostamine ja esitamine otse-eetris. «Otsime inimest, kes oleks ekraanil soe ja meeldiv, aga samas professionaalne oma töös. Ilmateade on väga oluline osa «Aktuaalse kaamera» saatest, sest huvitab enamikku inimesi ja seetõttu on tegemist vastutusrikka ametikohaga,» kirjeldas Lass.