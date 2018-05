Eesti lapsstaarid: kes on nad tänaseks?

Täna kell 20.00 jõuab Kanal2 ekraanile tore telesaade «Eesti filmilapsed». Saates tehakse ülevaade lastest, kes varajases eas menukates filmides suuremaid ja väiksemaid rolle on täitnud: kes on neist saanud tänaseks? Kes tegeleb endiselt näitlemisega, kes tunneb, et ootamatu kuulsus üleliia uhkeks ajas?