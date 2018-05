Mõrvareid leidub enim nende ametite esindajate seas

Arntfield uuris viimase poole sajandi jooksul tegutsenud kurikuulsaid mõrvareid ja sarimõrvareid, nende elu ja tegevust, saade ülevaate, mida sellised inimesed eelistavad ja kuidas üldjoontes käituvad, teatab news.com.au.

Michael Arntfield FOTO: Twitter.com

Uurija leidis, et mõrvareid peibutavad teatud tegevusalad ja töökohad, mis on sellised, kus neil on lihtne ohvreid leida ja mõrva jälgi varjata.

«Mõrvareid tõmbab töökohtade poole, kus on ühendatud liikuvus, võim, mis on kas siis strukturaalne või käegakatsutav ja informatsiooniküllus,» selgitas kriminoloog.

Verine lihakirves FOTO: TONO BALAGUER / PantherMedia / TONO BALAGUER/Scanpix

Ta jätkas, et paljudel mõrvaritel on mehhanofiilia, mille puhul tuntakse seksuaalset huvi mootorsõidukite vastu.

Mehhanofiilia all kannatajatel on tavaliselt ka nekrofiilia, mis on laipadele suunatud sugutung, ja suur tung tappa.

«Mõrvarite ja sarimõrvarite tapahimu on sageli seotud seksuaalsuse ja sugutungiga, nad võivad tappes saada orgasmi,» selgitas Arntfield.

Kanadalane lisas, et USA Föderaalsele Uurimisbüroole on teada fakt, et mitmed ametialad meelitavad mõrvareid ja selle tõttu üritavad nad vältida selliste isikute sattumist enda ridadesse ning juhtumeid uurides lähtuvad faktist, et mõrvaritel on teatud tööalased eelistused.

Arntfieldi sõnul saab mõrvarite ja sarimõrvarite tööeelistuse jagad viide kategooriasse: väljaõpet nõudvad, osalist väljaõpet ja mitte väljaõpet nõudvad ametialad, profesionaalsust nõudvad töökohad ja riigiametid.

Väljaõpet nõudvad ametid: lennukiinsener/monteerija, jalatsivalmistaja/kingsepp, polsterdaja.

Osalist väljaõpet nõudvad ametid: metsatööline/haljastaja, veoautojuht, laojuht.

Metsatööline FOTO: Jan Mika / PantherMedia / Jan Mika/Scanpix

Väljaõpet mitte nõudvad ametid: lihttööline, hotelli portjee, beniinijaama abitööline.

Hotelli portjee FOTO: James Steidl / PantherMedia / James Steidl/Scanpix

Professionaalsust nõudvad ametid: politsenik, sõdur, vaimulik.

Politseinik FOTO: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson/Scanpix

Riigiametid: politsei/ julgeolekuametnik, sõjaväelane, kirikuametnik.

Ta tõi näiteks hiljuti USAs arreteeritud sarimõrvari, 72-aastase Joseph DeAngelo, kes töötas kolmel ametikohal, mida tavaliselt eelistavad mõrvarid. Ta oli politseinik, sõjaväelane ja laotööline.

Joseph DeAngelo FOTO: FRED GREAVES / REUTERS/Scanpix