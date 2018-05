Pildid ja video: kas tšetšeenlanna võib olla 128-aastane?

Põhja-Kaukaasias Tšetšeeni vabariigis Naderetšnõi piirkonnas Bratskojes elaval naisel on isikut tõendavad dokumendid, millel on kirjas, et ta sündis 1. juunil 1889. aastal.

Koku Istambulova FOTO: Yelena Afonina / Yelena Afonina/TASS

Tšetšeeni võimude sõnul ei ole rahvastikuarhiivis selle naise sünnidokumenti, sest arhiivihoone hävines teises Tšetšeenia sõjas, mis toimus 1999–2009 ning seega ei saa olla täiesti kindel, kui vana see naine on.

Istambulova teatel on ta õnnetu, et on nii vanaks elanud, sest ta elu on olnud üks «rist ja viletsus».

«Tagasi vaadates ei näe ma, et mu elus oleks kasvõi üks õnnelik päev olnud. Olen iga päev pidanud rasket tööd tegema, mul ei ole olnud vabu päevi ega puhkust,» sõnas tšetšeenlanna.

Sugulased kinnitasid, et Istambulova elu on olnud keeruline. Ta seitse last surid enne teda, ta on kogenud mitut sõda, olnud tunnistajaks Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele ning elanud pagenduses Siberis ja Kasahstanis.

Tema ja ta pere küüditati pärast Teist maailmasõda Kasahstani ja Siberisse, kuna neid süüdistati natsidega koostöös.

«Nii Siberis kui Kasahstanis meid tšetseene, kaasa arvatud mind, vihati ja peeti natside käsilaseks. Unistasin koju pääsemisest, mind aitas seal ellu jääda töötamine taimekasvatuses, kuid sisemiselt olin murdunud,» meenutas eakas naine.

Istambulova oli vene tsaari Nikolai II troonist loobumise ajal 27-aastane, Teise maailmasõja lõppedes 55-aastane ja Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal 102-aastane.

Istambulova teatel on ta seni hea tervise juures, vaid nägemine on hakanud halvenema.

«Öeldakse, et need elavad väga vanaks, kes liiguvad piisavalt ja söövad tervislikult. Mina olen oma elus liiga palju liikunud ja ei ole kunagi tervislikult toitunud,» lisas naine.

Istambulova arvates laseb jumal tal millegipärast edasi elada, kuigi ta on ammu elust väsinud.

«Võimalik, et jumal tahtis näha, kas ma pean vastu, kuid see ei ole kingitus, vaid karistus,» lausus tšetšeenlanna.

Venemaa pensionifondi teatel on Venemaal 37 inimest, kelle vanus on üle 110 eluaasta.

Praegu on maailma kõige vanem inimene jaapanlanna Chiyo Miyako, kes sai hiljuti 117-aastaseks. Ta on sündinud 2. mail 1901.

Chiyo Miyako FOTO: gerontology.wikia.com