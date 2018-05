Astroloog Abhi: Mang peaks lendama välismaale ihuhädasid rahuldama, mitte end teiste vastu hõõruma

See mees on Eesti Astroloogide Liidu asutajaliige Abhirama das või lihtsalt Abhi.

Elu24 võttis Abhiga ühendust ja küsis, mida tema Igor Mangiga seonduvast arvab. Kuigi ajakirjandus on nimetanud Mangi käitumist erinevate sõnadega, näiteks ahistamisega, näperdamisega, soovimatu silitamisega jne, siis ütleks Abhi selle kohta «kabistamine».

Mang on naisi kabistanud juba aastakümneid

«Mina kuulsin esimest korda sellest, et Mang on oma naiskliente väidetavalt kabistanud, juba üheksakümnendate keskel,» sõnas Abhi. «Kuulsin sedagi, et ta teeb seda tšakrate näitamise ettekäändel.»

Seega pole Mangi lähenemine sugugi uus ja ta on seda naistele teinud juba üle kahekümne aasta. Abhi enam ise ka ei mäleta, kust ja kellelt ta seda kuulis, aga tema arvab, et küllap mõnelt astroloogilt. «Kõik astroloogid teadsid, või kindlasti enamik neist. Siia lisanduvad Mangi ohvrid ja need, kellele nemad edasi rääkisid. Eks ka astroloogid rääkisid oma tuttavatele,» seletas Abhi.

«Me lõime Eesti Astroloogide Liidu, mille üks ajend oli Mangi käitumine. Kindlasti ei olnud see ainus põhjus liidu loomiseks, aga see oli üks käimapanevatest jõududest. Koostasime liidu astroloogide eetikareeglid ja sätestasime põhikirjas, milliste tegude eest astroloog liidust välja heidetakse. Mangil ei olnud seetõttu kunagi võimalust liidu liikmeks saada, aga ega ta vist soovinudki, sest avaldust ta esitanud ei ole,» rääkis Abhi.

Mang kuritarvitas oma klientide hingelist seisundit

Abhi rääkis, et kuigi ajal, mil tema Mangi tegemistest kuulis, ei olnud see seadusega karistatav, siis tundis Abhi, et Mang toimis valesti, kuna kuritarvitas oma klientide usaldust. «Ja mitte ainult usaldust, vaid tõenäoliselt ka klientide hingelist seisundit.»

Abhi heidab Mangile kõige enam ette seda, et ta ei ole enda alumist tšakrat korralikult tööle saanud. «Samuti heidan Mangile ette eluvõõrust, sest temavanusel kõrge seksuaalsusega mehel oleks mõistlik lennata Pattayale või Kambodžasse oma ihuhädasid rahuldama. Need piirkonnad on temavanuseid lääne mehi täis ja üks ejakulatsioon maksab viis eurot,» sõnas Abhi. «Mangi sissetulekute juures oleks see kindlasti võimalik ja pealegi täiesti legaalne tegevus, selle asemel, et kodumaal kiimelda ja ennast vastu kliente rahuldada, mis pealegi nüüd uute seaduste tingimustes kriminaalasjani võib viia,» noomis Abhi Mangi.

Kuigi Abhi arvab, et avalikkus on Igor Mangi kohta juba oma otsuse teinud, siis peaks ta sellele vaatamata meedias sõna võtma. Ja mitte lihtsalt sõna võtma, vaid tegema seda ausalt.

Abhirama das FOTO: Erakogu

Kuidas tšakrate avamine päriselt käib?

Elu24 toimetus lasi veel viimase asjana Abhil seletada, kuidas tšakrate avamine üldse käib. «Tšakrad ei kuulu otseselt astroloogia juurde, kuigi eri tšakratele tõepoolest vastavad eri planeedid. Õnneks tegelen ma ka joogaga ja idamaade filosoofiaga, mistõttu võin kinnitada, et oma tšakraid saab nii-öelda «avada» vaid inimene ise eri praktikate läbi,» alustas Abhi. «Igal tšakral on omad põhjused sulgumiseks. Kõiki kirjeldada ei jõua, kuid enamlevinum probleem on kindlasti hirm. Hirm kaotada töö, hirm jääda üksikuks, ka surmahirm. Inimesed peaksid oma hirmudest võitu saama ja esimene samm sellel teel on mõista, et mõtted võimalikust eesseisvast probleemist on hullemad kui probleem ise. Inimesed peaksid õppima oma mõistust tundma ja mitte selle ohvriks langema. Teine suur probleem on ahnus. Ahnus pole veel kedagi õnnelikuks teinud. Targem on sellest loobuda. Ahnus peatab efektiivselt energia juurdevoo ja kõritšakra pöörlemise. Sellistel inimestel tekivad kaelahädad. Kuid kõige üldisemalt rääkides on tšakrate avamiseks hea käia paljajalu murul, ujuda merevees, mitte kloorises basseinis ning kasutada elavat tuld ning viibida palju värskes õhus. Inimene on ju osa loodusest ja kui ta loobub sellest enesele loomulikust keskkonnast, siis saab ta osaks tehnoloogiast ehk muutub orjastatud robotiks,» kirjeldas Abhi.