Orlando Bloomiga metsiku öö veetnud ettekandja: mu elu muutus põrguks!

Noor ja kaunis Viviana Ross, kes tegutseb ka modellinduses, unistab tegelikult hoopis näitlejakarjäärist. Selleks, et oma unistust toetada ning ots otsaga kokku tulla, alustaski Ross töötamist trendikas Chiltern Firehouse'i hotelli restoranis, kuhu ühel õhtul jalutas sisse ka Orlando Bloom.

Paari vahel tekkis silmapilk keemia ning õhtu lõppes linade vahel. Mida noor neiu toona ei teadnud, oli see, et üks lõbus õhtu maailmakuulsa näitlejaga muudab tema elu täielikult.

22-aastane näitsik avalikustas nüüd, et selle vahejuhtumi tõttu keeldusid paljud ettevõtted neiuga koostööd tegemast ning ka Orlando kaotas kiiresti naise vastu igasuguse huvi.

«Mina olen nii paljust ilma jäänud, aga Orlando ei ole midagi kaotanud,» tunnistab modell The Sunile. «Ta ei käitunud härrasmehelikult ning lõpetas minuga suhtlemise ja oli minu suhtes väga lugupidamatu.»

«Tema jaoks ei olnud mingisuguseid tagajärgi, ainult vastupidi. See tuli talle vaid kasuks ning see ongi põhjus, miks see kõik nii vale on,» sõnas pettunud Viviana Ross vahejuhtumi kohta.

Viviana Ross on sündinud Dublinis ning tema vanemad on rumeenlased. Kui neiu oli 8-aastane, kolisid nad perega Saksamaale. Ta suudab rääkida kolme keelt. «Naised on pandud kasti. Minu otsaesisel on häbimärk.»

Ühtlasi tunnistab ta, et üheöösuhte tõttu ei soovi paljud moemajad ega disainerid naisega koostööd teha. «Üks suur pruudiajakiri tahtis mind palgata, ent pärast seda intsidenti keelduti minuga koos töötamast. Kui sellised asjad juhtuvad, hakkavad inimesed sinusse teistmoodi suhtuma. Kui inimesed mind guugeldavad, näevad nad esimese asjana minu seost Orlandoga. See vahejuhtum rikkus kõik, mille kallal olin varem vaeva näinud,» ütles modell.

Küll aga on Vivianale tehtud palju pakkumisi osalemaks tõsielusarjades, aga ta on kõik need pakkumised tagasi lükanud. Ka omapoolse variandi rääkis ta aasta aega hiljem ära ainult seetõttu, et asjad filmitööstuses hakkaksid muutuma.

Ta usub, et temaga juhtunu on värvikas näide sellest, kuidas filmitööstuses ainult naisi üheöösuhete tõttu hukka mõistetakse ning mehi mitte. «See on tohutult ebaaus ja see teeb mind väga kurjaks,» sõnab ta.

«Me olime lihtsalt kaks vallalist ja vaba inimest, oma vajadustega ja me mõlemad saime ju seda, mida tol õhtul tahtsime. Miks naised ei või seda öelda? Miks mitte olla uhke selle üle, kes sa oled ning enesekindel selles, mida sa tahad?»

Viviana leiti hommikul näitleja voodist paljalt, ning ta vallandati kliendiga kurameerimise eest kohe. Orlando on naisega ühendust võtnud vaid korra, selleks, et paluda vabandust tekitatud meediakära pärast.

«Ma ei ole selles olukorras ohver, aga mul on õigus rääkida oma versioon,» sõnas Viviana, kellel karjäär nii modelli kui näitlejana nüüd lõpuks tasapisi taastub.