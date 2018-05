Video: laeva saladus lahendati tänu 800-aastasele «tehtud Hiinas» märgisele

Jaava meres uppunud puitlaev on lagunenud, kuid selle pardal kaubana veetud esemed toodi pinnale ja arheoloogid uurisid neid aastaid, et saada selle aluse kohta rohkem teada, teatab news.com.au.

Indoneesia kalurid avastasid merepõhjas oleva aarde 1980. aastatel, andes sellest teada kohalikele võimudele. USA arheoloogiline merepäästefirma Pacific Sea Resorces tõi Jaava mere põhjas olnud esemed 1990. aastatel pinnale. Neid uurisid USA Chicago ülikooli arheoloogid ja need kuuluvad Chicago arheoloogiamuuseumi kollektsiooni.

Uurijate sõnul transportis see laev keraamikat ja keskaegseid luksuskaupu, mis olid valmistatud Hiinas.

«1990. aastatel tehutud uuring paigutas selle laeva 13. sajandi keskele või lõppu, kuid leidsime viiteid, mis näitavad, et see võib olla varasemast ajast. Seega arvatust umbes sajand vanem,» sõnas Chicago arheoloogiamuuseumi arheoloog Lisa Niziolek.

Arheoloog lisas, et hiinlastest käsitöömeistrid panid 800 aastat tagasi keraamikatoode põhja alla märgistuse, mis tänapäeva mõistes on «tehtud Hiinas».

«Kuna keraamikal oli mainitud valmistamispaik, siis aitas see lahendada kaua aega tagasi uppunud laeva mõistatust, kaasa arvatud seda, mis ajastust see pärit on,» jätkas Niziolek.

Keraamikal on märgistus, mis viitab Hiina Jianning Fu piirkonnale ja sealsetele keraamikutele. Lõuna-Songi dünastia vallutas selle ala 1162 ja andis nimeks Jianning Fu. 1278 vallutas piirkonna Yuani dünastia, mis nimetas paiga ümber Jianning Lu’ks.

Just see kohanime muutus oli arheoloogidele vihjeks, et laevaõnnetus leidis aset arvatust varem, sest keraamikal oli märgistus Jianning Fu, mitte Janning Lu.