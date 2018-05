Video: ema pidi tätoveerija vea tõttu pojale uue nime panema

Sandströmi sõnul märkas ta alles kodus, et tätoveerija on ta käele kirjutanud Kevini asemel Kelvin.

Tätoveerija. Pilt on illustreeriv

«Lasin käele tätoveerida oma kahe lapse nime, kuid poja nimi oli valesti. Ma andsin enne tätoveeringu tegemist tätoveerijale selgelt kirjutatud nimed, kuid ma ei tea, miks ta valesti tegi. Kui ma viga nägin, jättis mu süda löögi vahele ja ma arvasin, et minestan,» lausus rootslanna.

Naine läks tätoveerimissalongi tagasi ja selgitas tätoveerijale, mis juhtus. Tätoveerija arvates oli see viga naljakas, kuid ta saab kliendile raha tagastada.

Tätoveerija selgitas, et tätoveeringu saab eemaldada, kuid see on pikaajaline, kallis ja ka valus protseduur.