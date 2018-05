Kas Harry ja Meghani pulma kõige maitsetum suveniir?

Briti kuningakoja fännidele on müügile paisatud erinevaid tooteid ja suveniire, millelt vaatavad vastu Harry ja Meghan, teatab metro.co.uk.

Kuningliku pulma suveniirtaldrik FOTO: Igor Soban/PIXSELL / PA Images/Scanpix

Firma Bags of Love loodud suveniire peetakse kõige ebatavalisemateks, kuid ka maitsetumateks. Näiteks nahatoonis trikood, millel on Meghani ja Harry foto. Kriitikute sõnul jätab trikoo, millel Harry on oma punase habemega, võika mulje, kuna habe asub trikoo allosas.

Harry pildiga trikoo FOTO: Twitter.com

Bags of Love teatel saab neilt tellida ka teistsuguste piltidega trikoosid, kuid hetkel on Harry ja Meghani pildiga trikood kõige popim toode.

Meghani pildiga trikoo FOTO: Twitter.com

Selle firma pressiesindaja Jekaterina Vankova sõnas, et nad ei pannud Harry ja Meghani pilti ujumistrikoole mitte omal algatusel, vaid kuningakoja fännide nõudmisel. Samuti on nad vastu tulnud klientidele, kes on soovinud kuningliku paari fotot näiteks T-särgile, poekotile, köögirätikule ja teistele esemetele.

Briti sotsiaalmeedias ilgutakse prints Harry pildiga ujumistrikoo üle, et see punane «puhmas» bikiinipiirkonnas küll ühtegi naist seksikaks ei tee.

Harry ja Meghani pildiga trikood FOTO: Twitter.com

Vankova selgitas, et kes kardavad sellist trikood kanda, ei pea seda tegema. Kuid on üsna palju julgeid, kes on kindlasti nõus sellise trikoo selga tõmbama.

Esindaja lisas, et sellised trikood said populaarseks kohe, kui nad neid tegema hakkasid ja nõudlus nende järgi on seni suur.

Lisaks nimetatud trikoodele on veel palju suveniire, millest osa on suunatud ka kuningakoja vastastele ja pulmamelust tüdinutele. Näiteks Harry ja Meghani pildiga oksekott.

Kuningliku pulma oksekott FOTO: Matt Crossick / Empics Entertainment/Scanpix

Müügil on ka suveniirtaldrik, millele kas kogemata või meelega on Meghani kõrvale pandud lauljat Ed Sheeran, mitte prints Harry.

Kuningliku pulma suveniirtaldrik, millel on Meghan Markle koos laulja Ed Sheeraniga FOTO: Matt Crossick / Empics Entertainment/Scanpix

Firma Crown Jewels tõi müügile uued kondoomid Heritage Condoms, mille pakendil on samuti Harry ja Meghan.

Kuningliku pulma suveniirkondoomid FOTO: DANIEL SORABJI / AFP/Scanpix

Kuningliku pulma suveniirid FOTO: SIMON DAWSON / REUTERS/Scanpix