Eesti juutuuber Juhani Särglep hiinlaste sigadusest: lihtsalt ei mahu pähe, miks peaks keegi seda tegema

Juhani Särglep ja Katri Palm on nii Eestis kui ka välismaal tuntud ja hinnatud sisuloojad, kes maailmas ringi reisivad ning kogetut jäädvustavad. Eestlaste Maldiividel tehtud reisivideo meeldis ühele Hiina paarile nii väga, et nad otsustasid seda kopeerida. Hiinlanna Jessica Du laadis selle ka Weibosse üles (kuulus Hiina sotsiaalmeedia platvorm) ning väitis, et tegemist on tema loominguga.

Loomevargust puudutav lugu on niivõrd kurioosne, et sellest on kirjutanud ka välismaine väljaanne Insider . Insideri andmetel on Jessica Du ka varasemalt noortega ühendust võtnud ning avaldanud oma kiindumust nende loomingu osas.

«Jessica Du laadis selle video üles ja väitis oma sotsiaalmeedias, et see on tema looming... Esialgne emotsioon oli, et see on uskumatu ja naljakas ning siis ei mahtunud lihtsalt pähe see, et miks keegi peaks seda tegema ja väitma, et see on tema looming,» imestab noormees.