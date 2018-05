Appi, mis juhtus?! Seksikas Tom Hardy nokib nina ja näeb välja nagu oss

Tegelikult on ka galeriis nähtavatel piltidel transformatsioon alles poole peal. Ning lõplik tulemus palju drastilisem, kuid siiski tagasihoidlikum. 40-aastane näitleja on öelnud, et ei taha midagi suurt ära anda kuid filmis on kindlasti näha transformatsiooni - mitte ainult näitleja vaid ka tegelaskuju puhul.