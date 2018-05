Murtud südamega maadleja John Cena pakub, et võib ise Meghan Markle'i altari ette viia

Meghan Markle-i ümber on kerkinud hulgaliselt draamat. Erinevad perekonna liikmed on kord pulma kutsutud, siis mitte, tülitsetakse-lepitakse. Iga päev näib ilmsiks tulevat uus skandaal. Viimaste uudiste põhjal on Meghani isa sattunud haiglasse ning ei pruugi tervislike põhjuste tõttu pulmadest osa võtta, ega tütart altari ette viia. Ameerika telesaates «Today» oli külaliseks John Cena, kes hiljuti just kihlatust lahkuminekust teatas.