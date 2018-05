Esmalt pidas ta musta pükskostüümi kandmist suureks veaks. Suur õhuniiskus mõjus räsivalt nii soengule kui meigile. Naine avaldas kahetsust, et rohkem juukselakki ei kandnud ning mõtles, et miks küll keegi talle ei öelnud, et meik on ta näolt juba praktiliselt ära sulanud.