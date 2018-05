Heidy Purga: ei tohiks ära unustada, kust me tuleme ja kuhu meie juured ulatuvad

«Meie kultuuri arvestades, meie pikaaegset muusika- ja lauluesitamise ning rahvakultuuri arvestades võiks see kindlasti sees olla, aga ta peaks olema võimalikult mitmekesine,» rääkis Purga ETV saates «Terevisioon», et ei tohiks ära unustada, kust me tuleme ja kuhu meie juured ulatuvad, vahendas MENU .

Purga hinnangul on väga oluline, et DJ-tööga õpib ka keelt. «Muusikas ei ole ainult rütm, taust, harmoonia ja meloodia, vaid on ka sõnad ja see on lastele väga-väga meeldinud,» rääkis Purga.