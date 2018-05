Maailma 2754 miljardäril on kokku 9,2 triljonit dollarit

Miljardäride vara suurus on kokku 9,2 triljonit dollarit (7,7 triljonit eurot), teatab The Guardian.

Triljon on miljon miljonit ehk 1 000 000 000 000 ehk kümme astmes kaksteist.

Uuringufirma Wealth-X juht Winston Chesterfield selgitas, et 2017. aasta oli poliitiliste rahutuste aasta, kuid samas hea majandusaasta, mis tõi ettevõtlikele ja julgetele investeerijatele palju vara juurde.

Maailma kümnel kõige rikkamal inimesel on vara kokku 660 miljardi dollari (554 miljardit eurot) eest.

Maailma kõige rikkam inimene on e-kaubanduse ettevõtte Amazon asutaja Jeff Bezos. Ta vara kasvas möödunud aastal 34,2 miljardi dollari (28,7 miljardit eurot) võrra, jõudes 133 miljardi dollarini (111,7 miljardit eurot).

Lisaks on ta kosmoseuuringute firma Blue Origin ja ajalehe Washington Post omanik. Ta ostis selle väljaande 2013. aastal 250 miljoni dollari eest.

Kõige enam elab miljardäre USAs. 2016. aastast on seal miljardäride arv kasvanud kümme protsenti, jõudes nüüd 680 miljardärini.

Teisel kohal on Hiina, kus on 338 miljardäri. Aastaga on seal miljardäride arv suurenenud 36 protsendi võrra.