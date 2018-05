ELU24 VIDEOINTERVJUU: Katrin Lusti sõnul on ta teinud nii palju keerulisi lugusid, et 15 kaebust on selle kõrval tühine

Katrin Lust on ka mitmel korral nii «Kuuuurija» saates kui sotsiaalmeedias avaldanud Pressinõukogu otsuseid, kus ta on kaotajaks jäänud. Rahvas on selle põhjal jõudnud järeldusteni, et Lusti kogu aeg Pressinõukogusse kaevataksegi ning ta seal alatasa kaotab.

«Ma olen selle hooaja lõpuks teinud 70 saadet,» rääkis Lust videointervjuus. «Ja igas saates on kaks, mõnikord isegi kolm lugu. Viimasel ajal kaks. See tähendab seda, et ma olen kaha aasta peale teinud ligi 140 lugu vähemalt. Sellest 140 loost on pooled julgelt väga keerulised lood. Keegi ei tule «Kuuuurija» põhiloosse ja ei räägi, kui hästi tal läheb. Kõik need lood on olnud sellised, kus inimesed saavad petta, on kaasused, notarid jne. Ja kui nendest 140 loost on viis kaebust, mis on võidetud, viis kaebust, mis on kaotatud ja [...] viis on menetluses, et siis kokku on 15 kaebust 140 keerulise loo peale pole üldse halb,» sõnas Lust.