Ameeriklastest paar leidis aeda puid istutades varandust täis seifi

Ilmnes, et naabrite juures käisid 2011 murdvargad ja viisid nende seifi kaasa ning politsei ei leidnud murdvargaid ega seifi.

Paari sõnul käisid hirved nende aiapuude koort söömas ja selle tõttu otsutasid nad istutada aiaäärsetesse uusi puid, mis varjaksid aeda hekina. Puudeistutamise käigus leidsid nad metallist objekti, mida pidasid vanaks kaablikapiks, kuid selle avamisel said aru, et tegemist on seifiga.