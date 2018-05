«Vanas eas ei ole enam, et mulle üks ei sobi ja teine ei sobi: seksi tuleb nautida, kuniks elu ja pealegi on vanainimeste seks väga hea seks,» avaldab koolitaja. Epp teab rääkida teadlaste uuringust, mis selgitas välja, et alates 66. eluaastast hakkab naine seksi nautima. «Selles eas naine enam ei muretse, et üks rind on suurem ja teine väiksem, vaid naudib,» avaldab lingamikoolitaja, kelle juures on koolitusel käinud ka 70ndates naisi ning mehi. «Seks võib olla elu lõpuni väga hea ja nauditav,» on Epp kindel.



«Keha füsioloogiliselt muidugi muutub ja võib-olla vajame lisaaineid, et olla niisutatud, aga seks hoiab naise noorena, tervena, vitaalsena ja õnnelikuna,» võtab Epp vanainimeste seksi kokku ja lisab, et õnnelik naine ja mees annavad ühiskonnale palju enam tagasi, kui see, kes vingub ja viriseb kogu aeg.



Epu koolitusel käinud 75-aastane härra, kes lahkus koolituselt, silmad märjad, küsis: «Miks ma enne ei teadnud neid asju, miks keegi neist ei rääkinud?» Epp Kärsini sõnul oli varem seks vaid laste tegemiseks, mitte nautimiseks, aga tegelikult ei tuleks seksist loobuda ka siis, kui oled 90-aastane. ««Üks mu koolitusel käinud naine küsis oma 90-aastase vanaema käest, kas tal on veel midagi, mida sooviks ta teha, proovida või katsetada. Vanaema ei mõelnud pikalt ja ütles: «Tead latseke, kui saaks veel üks sooja m***i imeda, oleks umbe hää,»» avaldab Epp.



Epp Kärsin sooviks väga koolitada vanadekodu ja hoolekandeasutuste elanikke, samuti politsei- ja piirivalveameti ametnikke. «Selles töös esineb väga palju stressi ja kui kõik politseinike naised oleksid käinud lingamimassaaži koolitusel, siis politseinikud lustiksid ja elaksid hoopiski teistsugust elu,» väidab Epp Kärsin. Tema sõnul on vaja meestel, kes elavad pingelist elu, kõrvale naisi, kes oskavad kaaslasi pingetest vabastada. «See on tohutult võimas kogemus, väga teraapiline ja sellest on meie ühiskonnal palju õppida,» leiab naine, kes on praeguseks koolitanud kümneid tuhandeid Eesti inimesi.



Lingamikoolitaja teab rääkida, et 75 000 eestlasel on depressioon ja nendega ei osata midagi peale hakata, kuid tema sõnul on lahendus olemas. «Parim depressiooniravim on hea seks,» räägib ta. Kuid täpsustab, et paljud ei tea, mis on hea seks. «Naised vajavad aega, et avaneda: silitused, hellus, õrnus,» on Epu sõnul olulised märksõnad hea seksi puhul. «Mehed vajavad kohati veel rohkem õrnust ja hellust,» avaldab koolitaja ja lisab, et Eesti mehe suurim probleem on see, et nad ei saa rääkida. «Naisele ei julgeta rääkida ja tihti ei ole ka usaldusväärseid sõpru. Matcho’d tahetakse välja näida, aga selle taga on tegelikult õrn ja hell süda, mis vajab väga hoidmist,» avab Epp Eesti mehe olemuse.



Seksuoloog Imre Rammul kinnitab vanainimeste vahelist seksi. «Oh üllatust, see on tõesti olemas, aga ega rääkida väga ei taheta,» tunnistab seksuoloog, kelle sõnul võib vaikimisele otsida põhjuseid Nõukogude ajast, mil seksist avalikult ei räägitud. «Meil on tehtud uuringuid, kuid nende tulemused ei pruugi adekvaatsed olla, võltsivad saadanad,» kirjeldab spetsialist olukorda, kus seksuaaltervist puudutavatele küsimustele ei julge Eesti inimene ausalt vastata.



«Vanemas eas inimestel on rohkem aega, ei tule enam ringi sagida ja saab enam aega pühendada seksile,» selgitab Rammul tagamaid ja lisab, et kuigi vanainimeste seksist ei räägita, on see olemas ja igati tervislik. «Näiteks on tehtud uuring, kuidas mõjutab tulemuslik seks, just orgasmini jõudmine vanemaealist meest, kes on infarkti saanud ja selgus, et paranemise tõenäosus on poolteist korda suurem,» toob Rammul näite. «Seks on tervislik ja kasulik igas eas inimesele ja elu lõpuni,» kinnitab seksuoloog.



Imre Rammuli vastuvõtule käivad oma muredest rääkimas ka eakad inimesed. «90-aastaseid on ikka sattunud, 80+ vanuses patsiente juba palju rohkem,» avaldab Rammul ning nimetab peamise vastuvõtule jõudva patsiendi probleemina: errektsiooniprobleemid meestel. Eakad naised jõuavad seksuoloog Rammul vastuvõtule harvem. Seda võib seksuoloogi sõnul seletada asjaoluga, et naised otsivad abi pigem günekoloogi juurest. Vanadekodu on hea koht suhete loomiseks. «Vanadekodus, kus on pealesurutud sotsiaalsus ja inimesed on omaealistega ninapidi koos, on suurem võimalus seksuaalsuhteid luua,» avaldab seksuoloog.