Vatikan hoiatas nunni sotsiaalmeedia sõltuvuse eest

Õde Hondarribia kirjutas: «Me elame kloostris, kanname peaaegu maani ulatuvaid kogu keha katvaid rüüsid, me ei käi õhtuti väljas, kui just ei pea mõnele haigele appi tõttama, mei ei käi pidudel, mei ei joo alkoholi ja me olema andnud karskusvande. See ei tee meist paremaid ega halvemaid, kuid paradoksaalsel kombel võib meist teha õnnelikumad. Selline elu on meie vaba valik. Toetame naiste enesemääramise ja otsustamisõigust. Naised peavad saama öelda «ei» ja elada nii, et neid ei alandataks, vägistataks ja hirmutataks. Õde, kes sa kannatada said, me usume sinusse».