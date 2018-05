Elu24 kuulutab välja iluduskonkursi Mister Toompea 2018, et riigikogus ja valitsuses midagi ei närbuks. Kandidaadid oli kõik väga tublid ja on mõistetav, et žüriil oli neid raske pingeritta järjestada. Poistel oli piisavalt aega olukorraga kohaneda ja etüüde harjutada. Eks see ajas nad veidi ülemeelikuks ja liiga enesekindlaks.