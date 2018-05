Feminist Germaine Greer: kuninglik pere võis Thomas Markle’it saboteerida

79-aastase feministi arvates pingutas kuninglik pere, et pruut Meghan Markle’i isa Thomas Markle ei osaleks 19. mai pulmas ega viiks oma tütart altari ette, teatab Daily Mail.

Möödunud nädalal ilmnes, et Thomas Markle tegi koostööd kõmufotograafiga, kellega kokkuleppel ta poseeris erinevates paikades. Thomas Markle sõnas skandaali lahvatades, et selliste piltide tegemine oli rumalus ja ta vabandab.

Thomas Markle FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix

Greer kommenteeris, et Thomas Markle võidi kellegi käsul lõksu tõmmata, et ta mainet enne kuninglikku pulma kahjustada.

«Briti kuningakoda on nagu suurfirma, mille juhid käsivad ja keelavad ning nende haare ulatub kaugele. Igatahes on kindel, et need siniverelised ei soovi näha laulatusel Meghani isa. Täiesti võimalik, et nemad tekitasid skandaali, mille abil Thomas Markle’i maine kahjustada sai. Seni Mehhikos vaikselt elanud mehel on raske meedia pideva tähelepanuga harjuda,» lausus Briti telekanali ITV hommikusaates Good Morning Britain esinenud feminist.

Germaine Greer FOTO: Yui Mok / PA Wire/PA Images/Scanpix

Greer lisas, et 73-aastane Thomas Markle võis ka ise astuda samme, et ta ei peaks Ühendkuningriiki pulma minema, soovides jõuka pensionäri elu Mehhikos Rosarios jätkata ilma, et kõmufotograafid tal pidevalt kannul on.

Thomas Markle FOTO: BRWES / Rachpoot/MEGA/Scanpix

Germaine Greer võttis sõna ka kuninganna Elizabeth II abikaasa, prints Philipi teemal, kellele ei olnud ta poja, prints Charlesi esimene naine, printsess Diana meeldinud ja ta tegi Diana elu üsna põrguks. Väidetavalt ei meeldi talle ka ta lapselapse, prints Harry kihlatu Meghan Markle, keda peab tõusikuks ja nende suguvõssa sissetungijaks ning selle tõttu ta 19. mai pulmas ei osale.

Prints Philip FOTO: KGC-178/GoffPhotos.com/Scanpix

«Võib arvata, et prints Philip suhtub Meghan Markle’isse samamoodi nagu ta suhtus printsess Dianasse. Markle peab end nende sinivereliste silmis end veel tõestama, võimalik et millalgi nad võtavad ta omaks, kui ta just mingit suurt skandaali ei tee,» lisas Greer.

Meghan Markle FOTO: GEORGES ROGERS/SIPA/GEORGES ROGERS/SIPA/Scanpix

Greeri arvates satub Markle ussipessa, kus teda piiravad igast küljest reeglid ja õukonnaintriigid ning kuna ta on troonipärimisjärjestuses alles kuuenda, prints Harry kihlatu, siis jääb ta alati teist viiulit mängima.

Väidetavalt oli Meghan Markle esitanud Elizabeth II soovi, et ta ema Doria Ragland saadaks ta alati ette, kuid sai eitava vastuse.

Kuninganna Elizabeth II FOTO: Peter Nicholls / Scanpix

Doria Ragland FOTO: Array / Snorlax/Rachpoot/ MEGA/Scanpix

«Kuninglik pere määrab, kes tohib Harry pruudi altari ette viia ja kindlasti ei ole see keegi Meghani perest, mille liikmed on nende sinivereliste silmis alaväärsed,» nentis feminist.

Greer kommenteeris varem, et Harry ja Meghani suhe ei pruugi Briti kuningliku pere käitumist piiravate reeglite tõttu kuigi kaua vastu pidada ning see paar võib juba mõne aja pärast lahutada. Talle on mõistetamatu, kuidas sai ameeriklannast näitlejanna, keda ta vanemad kasvatasid iseseivaks ja oma peaga mõtlevaks, sellise «sõnniku» sisse astuda.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: George Rogers/SIPA/Scanpix

Briti meedia andmetel sai Thomas Markle mai alguses infarkti, tal on seni südames valud ning täna, 16. mail tehakse talle südameoperatsioon. Seega ei saa ta kuninglikus pulmas osaleda.