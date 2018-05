Naine pani kolleegide lahkumispeo kookidesse kättemaksuks kõhulahtistit

«Sellist asja võib näha filmides ja seriaalides, kuid tegelikus elus on see kuritegelik käitumine,» teatas politsei esindaja.

Kuna lahkumispeol oli palju süüa, ei puutunud keegi sellel osalenutest naise šokolaadikooke, need jäid söömata ja ja keegi kannatada ei saanud.

Uurijad lisasid, et kui keegi oleks kooke söönud ja selle tõttu kõhulahtisuse saanud, oleks juhtum naise jaoks võinud karmiks minna.

Koogijuhtum leidis aset insenerifirmas MMI Engineered Solutions, mille juhid teatasid, et üks nende töötajatest sai aru, et 47-aastase naise küpsetatud koogid ei pruugi olla kõige ohutumad ja ta soovitas teistel neid mitte süüa.

Kahtlusalune naine eitas alguses kookidesse kõhulahtisti panemist, kuid kui politsei teatas, et laseb kooke laboratooriumis uurida, tunnistas naine üles.

«Filmides ja seriaalides on aegajalt stseene, milles toidu sisse pannakse midagi, mis tekitab kergeid terviseprobleeme. Seda tehakse naljaga, kuid see võib tegelikus elus tuua kaasa tõsiseid terviseprobleeme. Tegemist on kriminaalse teguviisiga,» selgitas politsenik.