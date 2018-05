Pildid ja video: Anne Franki päeviku kinnikaetud lehekülgedelt paljastusid räpased naljad

Instituudi juhi Frank van Vree sõnul tõi nende varasemast teadmata kirjutiste lugemine talle muige suule, edastab The Guardian.

«Igaühel, kes loeb kinnikaetud lehekülgedel olevat, ei saa jätta muigamata, sest tegemist on naljadega, mida teevad teismelised. Need näitavad, et hoolimata Anne andekusest, oli ta ikkagi tavaline teismeline,» lausus Vree.

13-aastane Anne Frank kirjutas need kaks lehekülge 28. septembril 1942, vähem kui kaks kuud pärast seda, kui tema, ta pere ja veel üks juudipere peitusid Amsterdamis kanaliäärse maja salaruumidesse.

Anne Franki majamuuseumi aknalt peegeldumas Amsterdami majad FOTO: Michael Kooren / REUTERS/Scanpix

Anne Franki majamuuseum Amsterdamis FOTO: akg-images / Michael Teller / akg-images/Scanpix

Anne kleepis hiljem oma päeviku nalja- ja seksileheküljed üle pruuni pakkepaberiga ja nii ei teatudki aastakümneid, mis algselt lehekülgedel oli.

Videokaader Anne Franki päevikust FOTO: Peter DeJong / AP/Scanpix

Anne viskas nalja, kuid ka arutles neil lehekülgedel seksi, naiste seksuaalsuse, raseduse ennetamise ja prostitutsiooni teemal.

«Nüüdne avastus näitab Anne Franki uues valguses ja annab ta kirjutistele uue mõõtme,» sõnas Anne Franki majamuuseumi juht Ronald Leopold.

Anne Franki foto ja Anne Franki majamuuseumi juht Ronald Leopold FOTO: Peter DeJong / AP/Scanpix

Anne Franki päeviku uurijate sõnul näitab avastatud tekst Franki arengut, nii ta seksuaalsuse kui kirjutamisoskuse arengut.

Leopoldi teatel on nüüd avastatud seksiteemalised kirjutised umbes samasugused, kuid mõnevõrra julgemad, kui need, mis on ära trükitud Anne Franki päeviku põhjal välja antud raamatus.

Videokaader Anne Franki päevikust FOTO: Peter DeJong / AP/Scanpix

«Selles kirjutises pöördub ta väljamõeldud sõbra Kitty poole, kellega ta seksuaalteemasid arutab. Teistes seksiteemalistes kirjutistes seda sõpra ei ole,» nentis Anne Franki majamuuseumi juht.

Uurijad Teresien da Silva ja Ronald Leopold näitamas Anne Franki päeviku kinnikleebitud lehekülgi FOTO: Peter DeJong / AP/Scanpix

Ta kirjutas kinnikaetud päevikuosas, et kui tüdrukul algavad 14-aastasena päevad, siis on ta valmis seksuaalsuhteks mehega, kuid tavaliselt oodatakse seksiga kuni abiellumiseni.

Frank kirjutas prostitutsiooni kohta: «Mehed, kes on normaalsed, võivad leida tänavalt naise, kes on nõus raha eest tema meelejärgi olema ja nad teevad siis seda. Pariisis on suured prostituutide majad. Mu isa on seal olnud».

Uurijate pressikonverents FOTO: - / AFP/Scanpix

Anne Frankil ja ta perel õnnestus end varjata Amsterdami majas kuni 4. augustini 1944. Saksa sõdurid leidsid nad ja nad viidi Auschwitzi koonduslaagrisse.

Perekonnast jäi ainsana ellu isa Otto Frank, kes pärast Teist maailmasõda avaldas oma tütre päeviku raamatuna, mida nüüdseks on tõlgitud paljudesse keeltesse.

Anne, ta õde ja ema surid Bergen-Belseni koonduslaagris, Anne oli siis 15-aastane.