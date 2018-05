Taas tavaelu tempoga harjuv Elina Nechayeva: mulle võib teha pakkumisi, mida kleidiga peale hakata

«Väga harjumatu on olla tagasi Eestis. Portugalis töötas suur tiim kaks nädalat ühe asja nimel, nüüd olen tagasi reaalsuses ja sain aru, et kõiki neid ülesandeid pean nüüd täitma ise,» muigab kaunis lauljanna. Tavaelust siin muidugi mingil puhul juttu pole. Elina on siiski suurepärane artist ning professionaal, keda ootavad ees lisaks proovidele ka mitmed esinemised ja põnevad projektid. Mitmeid uusi mõtteid ja tutvusi saadi ka Portugalis. «Kui mõni neist reaalsusesks saab, annan kindlasti teada!»

Esinemiskostüümi ümber keerles nii palju furoori, et ka selle tulevane käekäik huvitab paljusid. Elina on ka varasemates intervjuudes öelnud ning kinnitas ka täna, et kleit on tema juures hoiul ning kõikidele headele mõtetele ja pakkumistele on ta avatud. Marko Reikop pakkus välja, et 52st ruutmeetrist kangast võiks ju näiteks noortelaagritele telke õmmelda. Mille peale Elina tagasihoidlikult muiates mõista andis, et kangas on kvaliteetne kuid mitte meeletult kallis, siiski telkide õmblemiseks pigem ei sobi.

Järgmistel aastatel Eestit esindavatel artistidel soovitas Elina järgida tervislikku eluviisi ning kindlasti on tarvis tugevat närvi ning vastupidavust: «Kaks nädalat järjest sellist intervjuude rada koguaeg käia, esineda ja suhelda, ei ole lihtne.»

See, et Elina lavalaudadel end nõnda mugavalt tunneb, näib olevat kaasasündinud soodumus esinejaks olemisele. «Õnneks on juba lapsena olnud minu jaoks laval olemine väga hea tunne.» Lisades väga hea ning inspireeriva nipi kõigile kel lavalise ärevusega võidelda tuleb: «Närvi üritan transformeerida elevuseks, et see oleks närv aga plussiga. Vahel mõtlen, et kõik närv on minu näpuosas ja kõik muu närvivaba!»