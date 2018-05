Poissmeesteõhtu asemel: peigmees Harry üheksa minevikupattu

Pidutsejana tuntud 33-aastane Harry on aastate jooksul küpsemaks saanud, kuid ta elus on olnud skandaale, mida ei ole unustatud.

Prints Harry ja ta vend, prints William olid 2005. aastal külalisteks Briti kõige edukama olümpiaratsutaja Richard Meade’i kodus, kus sportlase poeg Harry Meade pidas oma 22. sünnipäeva. Tegemist oli erapeoga, kus külalised kandsid karnevalirõivaid ning prints Harry oli riietunud natsivormi. Väljaanne The Sun avalikustas esimesena «nats» Harryst tehtud fotod, tuues kaasa skandaali, mille tõttu Harry pidi avalikult vabandama.

Skandaali puhkedes nõuti, et Harry peaks külastama Auschwitch-Birkenau koonduslaagrit ja ta tuleks Sandhursti sõjaväeakadeemiast välja heita. Seda siiski ei juhtunud ja pärast Harry vabandust asi unustati.

«Ma vabandan, et solvasin ja haavasin oma ebakohase riietusega. See oli halb kostüümivalik ja seda enam ei juhtu, veelkord palun vabandust,» teatas Harry siis.

Prints Harry sattus skandaali ka 2009. aastal kui ilmnes, et Sandhursti sõjakoolis õppides tegi ta 2006. aastal video, milles teda on kuulda kasutamas rassistlikke solvanguid. Ta kasutas tumedanahaliste kohta fraase «paki» ja «raghead», millest esimene on solvav viide Pakistani päritolu inimestele ning teine viide araablastele ja indialastele, kes kannavad ümber pea keeratud peakatteid, turbaneid.