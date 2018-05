Briti anarhist plaanib kuninglike pulmade puhul meeleavaldust: päritav monarhia on kuradi naeruväärne

Ian Bone on briti ilmselt kuulsaim anarhist, kes on ligi 60 aastat tugevalt klassivahede vastu võidelnud. 71-aastane Bone on kirjastanud mitmeid ajalehti, kõige enam tähelepanu sai tema väljaande «Class War» prints Williami sünni puhul trükitud esikaas «Järjekordne kuradi kuninglik parasiit». Bone ise ütleb, et ega ta tegelikult vihksa ka äsjasündinud prints Louis`d, vaid ideed päritavast monarhiast.