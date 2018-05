Aidake! Baari-Liisi kiisu on kadunud

«Kõige toredam ja lahedam Folki on kadunud,» kurdab liis Facebookis.

Pühapäeva õhtul ei tulnud telestaari kass enam tuppa. «Arvan, et äkki kellegi kuuri või keldrisse kinni jäänud. Nädalavahetusel tegid kõik lähinaabrid aiatöid ja äkki ta õhtupoole puges kuskile palavuse eest,» pakub meelelehitel omanik variante.

«Nii väga igatseme ja hing on haige. Palun abi!» lisab Liis. Folki on peaaegu musta värvi. Rinnal natuke valkjaid karvu, sabaots on krõnksus ja üks kihv puudu. «Ehk siis näeb natuke piraadi moodi välja,» seletab Baari-Liis