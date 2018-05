Video: USAs ilmnes uus piinajavanemate juhtum

Laste isale, 29-aastasele Jonathan Allenile ja emale, 30-aastasele emale Ina Rogersile esitati süüdistus laste füüsilises ja vaimses piinamises ning hooletusse jätmises, teatab nypost.com.

Jonathan Allen FOTO: t, Daniel C. / AP/scanpix

Ina Rogers FOTO: t, Daniel C. / AP/scanpix

Politseinik Greg Hurbluti sõnul on lastekaitsetöötajatele üle antud 10 last vanuses neli kuud kuni 12 eluaastat ning enamikku lastest on piinatud alates 2015. aastast.

Selle pere elu sai avalikuks kui 12-aastane poeg ei jõudnud 31. märtsil koju ja ema teatas ta kadumisest politseile.

Politsei uuris, kus kadunud poiss olla võib ja leidis ta lõpuks ühest ostukeskusest. Poiss sõnas korrakaitsjatele, et ta ei taha koju minna, kuid nad viisid lapse ikkagi vanemate juurde.

Ina Rogersi ja Jonathan Alleni kodu Californias Fairfieldis FOTO: Rich Pedroncelli / AP/Scanpix

Politseinike sõnul oli neile avanenud vaatepilt kohutav, tegemist oli räpase koduga, kus elati mustuses, lapsed olid pesemata ja nende kehadel oli näha peksmise jälgi. Põrandatel oli toidujäänuseid, uriini ja väljaheiteid.

Ina Rogers ja Jonathan Alleni kodu Californias Fairfieldis FOTO: Rich Pedroncelli / AP/Scanpix

Politsei arreteeris isa Jonathan Alleni, kellele esitati süüdistus lapste piinamises ja ahistamises, ema Ina Rogersit süüdistakse laste hooletusse jätmises. Ema arreteeriti 31. märtsil, kuid ta pääses 10 000 dollari suuruse kautsjoni vastu vabadusse.

Isa arreteeriti möödunud nädala reedel, 11.mail ja on California Solano maakonna vanglas, kohus määras tema kautsjoniks 5,2 miljonit dollarit.

Jonathan Allen ja Ina Rogers FOTO: / AP/Scanpix

Veel ei ole selge, kes on vanematele kohtu poolt määratud advokaadid, kuna vanematel ei ole piisavalt raha, et ise advokaate palgata.

Solano maakonna prokuröri Sharon Henry sõnul küsitlesid lastekaitsjad koos politseiga lapsi ja nad said teada, et vanemad peksid lapsi, tekitades neile mitmeid kehavigastusi, millest osad olid tekitatud õhupüssiga.

California Solano maakonna prokurör Sharon Henry FOTO: Rich Pedroncelli / AP/Scanpix

Henry lisas, et laste vigastused olid enamvähem paranenud kui nad lastekaitsjate hoole alla anti ja nad ei vajanud haiglaravi.

«Neist lastest on kahju, et nad pidid vägivalda taluma. On näha, et vanemad elasid laste peal välja oma sadistlikke kalduvusi,» jätkas prokurör.

Ema Ina Rogersi sõnul ei ole tema ja ta mees lapsi hooletusse jätnud ning politseinikud sattusid nende koju siis, kui neil oli koristamata.

Ina Rogers FOTO: Rich Pedroncelli / AP/Scanpix

«Me ei ole oma lapsi peksnud, vaid lapsed on nagu lapsed ikka, nad jooksevad ja hüppavad ning siis kukuvad, saades marrastusi ja sinikaid,» sõnas ema, kes pareguseks on vabaduses.

Rogers jätkas, et probleem 12-aastase pojaga tekkis sellest, et ta oli pidevalt arvutis, jättes nii kooli- kui kodutööd tegemata ning ta võttist ta arvuti ära. See vihastas poissi, kes põgenes kodust.

Ina Rogers rääkimas ajakirjanikega FOTO: Rich Pedroncelli / AP/Scanpix

Rogersi teatel oli ta 16-aastane, kui sai oma esimese lapse ning tal on kahe mehega kokku 11 last. Allen on kaheksa lapse isa. Naise kõige vanem laps on 14-aastane ja õpib kodust eemal asuvas internaatkoolis.

Tema ja Allen on pärit katkistest peredest ja selle tõttu tahtsid nad hästifunktsioneerivat ja suurt pere, mis neil nüüd on.

«Olen 30-aastane ja mul on kokku 11 last. Ma armastan kõiki oma lapsi ning tahan, et nad saaksid hea kasvatuse ja hariduse. Minu vanemlikud oskused on kahtluse alla seatud, kuid tean, et olen hea ema,» teatas Ina Rogers.

Allen ja Rogers peavad astuma kohtu ette 24. mail.

Nüüdne lapsepiinamisjuhtum ei ole Californias sel aastal esimene. Perrises ilmnes lastepiinamise juhtum selle aasta jaanuaris.

Perekond Turpini maja Californias Perrises FOTO: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Politsei arreteeris siis 56-aastase David ja 49-aastase Louise Turpini, kes aastaid piinasid ja näljutasid oma 13 last ning ei lubanud neil end pesta.

Louise ja David Turpin FOTO: Pool / Reuters/Scanpix

Juhtum sai avalikuks, kui pere kõige julgem laps, 17-aastane tütar põgenes kodust ja teatas politseile, millistes tingimustes tema ning ta õed- ja vennad elavad.

Turpinid anti kohtu alla, uurimine ja kohus kestab.