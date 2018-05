ELU24 KATSE TÕESTAS: Lissabonis saab kokaiini kätte sama lihtsalt kui kreemisaia

Lissaboni südalinnas, otse Eurovisiooni küla serval sammudes, ei tule oodata kaua. Loetud sekunditega on tõmmu noormees ligi: «Kas kokaiini või hašist,» küsib ta pärast silmapilgutust?.



Võhikuna vastan: «kokaiin siis». Samal ajal liitub meiega valges triiksärgis tüüp, kes palub mul endaga kaasa tulla. Kahtlen veidi, aga arvestades, et mul on kokku lepitud turvamehed läheduses, lähen kaasa. «Palju sa soovid?» pärib triiksärgis tüüp. Ma ei oska vastata, mitu grammi tahaksin ja ütlen, et vajan aineid viiele inimesele, et korralik pidu püsti panna. Ärikas soovitab sel juhul viit grammi ja lubab, et proovimine on tasuta.



Jalutame tõenäoliselt mitte päris kaines olekus noormehega kõrvaltänavale. Samal ajal avaldab ta mu küsimusele, et kuidas ikkagi on võimalik taoline keelatud ainete müük otse südalinnas: «Kohalikule politseile tuleb katust maksta - siis on kõik võimalik ja keegi ei sega.» Viis grammi kokaiini nõustub ta mulle müüma hinnaga 700 eurot, aga rõhutab veel kord, et proovimine on tasuta.



Tõmmu poiss on peagi tagasi, et väike valge pakike triiksärgiga poisile ulatada. Kõik käib kähku: mulle mõeldud viis grammi asub nüüd noorhärra trussikute vahel. «Korralik kraam,» kiidab ta takka ja annab võimaluse proovida. Samal ajal jutustab ta, kuidas keskmise ööga õnnestub tal 200 grammi müüa. Grammi hind sõltub ostetavast kogusest. «Üldiselt äri õitseb ja ostjaid jagub,» kiitleb triiksärgipoiss.



Viimaks märkab ta mu turvamehi: «Kas sinu sõbrad?» küsib ta mitte eriti tähelepanu pöörates. Noogutan ja vabandan põhjendamata, et täna jääb ost siiski katki. Keeran otsa ringi, et peatänavale tagasi pöörata, kui ta märkab kaamerameest. Tõmmu poiss on tagasi ja triiksärgipoiss saab pragada. Nüüd ei lähe kaua, kui triiksärgipoiss meie poole sööstma asub ja midagi segast hõigub. Me ei pööra sellele tähelepanu ja peagi keerab temagi tagasi, et uus klient leida.

Samad poisid on oma müügikohtadel ka järgmisel ja ülejärgmisel päeval, politseinik teisel pool teed.