Vaata ja otsusta: kas tõesti loomevargus? Eestlastest juutuuberite video sai koopia

Eestlastest blogijad Juhani Särglep ja Katri Palm on nii Eestis kui ka välismaal tuntud ja hinnatud sisuloojad, kes maailmas ringi reisivad ning kogetut jäädvustavad. Ent paistab, et nende üks konkreetne reisivideo on ühele Hiina paarikesele nii südamesse läinud, et nad on otsustanud seda praktiliselt kopeerida.