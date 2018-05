Kohus keelas Katrin Lustil dr Allan Oolo loo avaldamise

K: Aga kui TV3 kohtu keeldu ei riku, siis miks te selle keelu vaidlustasite?

V: Vaidlustamiseks oli meil mitu head põhjust. Esiteks tahtsime anda kohtule võimaluse oma eksimus parandada. Ilma teist poolt ära kuulamata on kohtul väga riskantne hagi tagamise üle otsustada. Seda riski suurendab asjaolu, et antud juhul palus Oolo hagi tagamine otsustada mõne tunniga. Samuti esitas Oolo ainult hagi tagamise avalduse, mitte aga hagi ennast. Sellises olukorras lasi kohus ennast eksitada. Oleme kindlad, et kui kohus oleks meid ära kuulanud ja vaevunud saadet vaatama, siis ei oleks kohus Oolo taotlust üldse rahuldanud. Teiseks ei saa me riskida sellega, et avalikkusele jääks mulje, nagu oleks «Kuuuurija» seadust rikkunud. Nagu saatest kujukalt välja tuleb, on Oolo suurmeister mulje tekitamises, mis ei vasta tegelikule sisule. Me ei saa lasta tekitada «Kuuuurijast» kui ebaseaduslikult eetrisse läinud saatest muljet, kus Oolo on kannataja.

K: Kuidas selliseid olukordi, kus tehakse segadust külvav hagi tagamise määrus, tulevikus vältida?

V: Meid väga häirib asjaolu, et TV3 suhtes 7. mail 2018. a tehtud hagi tagamise määrus edastati TV3-le alles nädal aega hiljem ehk eile, 14. mail 2018. a. Kui kohus või vastaspool oleks vaevunud meid varem teavitama, oleksime kõik saanud ühiselt laua taga saate üle vaadata ning veenduda, et õigusi ei rikuta. Kuna saadete tootmisel ja eetrisse minekul on oma dünaamika, siis tagaselja tegutsedes ja keelavate määrustega üllatades ei pruugi olla isegi võimalik eetrisse minekut takistada. Seetõttu kutsun üles Harju Maakohut jätkama oma varasemat praktikat, kus kohus meediaorganisatsiooni ära kuulab ja alles siis otsustab. Ka paaritunnisest etteteatamisest piisab, et meedia saaks oma argumendid esitada ning sellega välditakse kohtu ekslikke otsuseid. Või vähemalt on need siis igakülgselt kaalutud.

K: Mis kohtuasjast edasi saab?

V: Nagu ma ütlesin, on tegemist lausa kahe kohtuasjaga. Kummaski pole Oolo suutnud siiani esitada hagi ennast. Sisuliselt on siiani olnud tegemist ainult Oolo teatega, et ta kavatseb hagi esitada ning viimasel korral sellest kohtule piisas, et hagi tagamise taotlus rahuldada. Kui Oolo suudab lõpuks hagi esitada, siis on näha, mida ta nõuab ja mis argumendid ning tõendid tal on. Meie taotluse hagi tagamine lõpetada vaatab kohus ilmselt läbi nädalaga ja seda sõltumata sellest, kas Oolo jõuab selleks ajaks hagi esitada.