Suri 1978. aasta filmis «Superman» mänginud Margot Kidder

Kidder kehastas Lois Lane’i lisaks algsele «Supermanile» veel kolmes filmis, 1980. aasta «Superman II», 1983. aasta «Superman III» ja 1987. aasta «Superman IV: The Quest for Peace».

Margot Kidder ja Christopher Reeve 1987. aasta filmis «Superman IV: The Quest For Peace»

Kidder sõnas 2016. aastal antud intervjuus, et ta klappis kohe Reeve’iga, nad olid oma päritolult ja mõttemaailmalt sarnased.

«Olime nagu vend ja õde, mõistsime teineteist peaaegu poolelt sõnalt. Me ei pidanud peaaegu üldse näitlema, kõik lihtsalt oli nii nagu oli. Romantilistes stseenides püüdsime usutavad olla,» sõnas näitlejanna intervjuus.

17. oktoobril 1948 Kanadas Yellowknife’is sündinud Kidderi teekond filmimaailma sai alguse 1968. aastal rolliga Kanada filmis «The Best Damn Fiddler from Calabogie to Kaladar» ning teles 1969. aastal alanud seriaalis «Wojeck».