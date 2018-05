Naine tappis armukese, tükeldas ta ja pakkus mehe grill-liha naabritele

2014. aastal pärast Regani tapmist korraldasid Cochranid grillipeo, kus pakkusid külla tulnud naabritele grill-liha, mis uurijate andmetel võis pärineda Regani kehast. Luustik ja ülejäänud osad kehast viidi metsa, kus need maha maeti.

Politsei hakkas Kelly Cochrani tegevust uurima 2016, kui suri naise abikaasa Jason Cochran. Ilmnes, et see mees oli tapetud suure heroiinikoguse ja padjaga lämmatamise teel.

Uurimise käigus paljastus, et Cochranid olid sõlminud pakti, et nad tapavad koos inimesed, kellega neil on abieluvälised suhted.