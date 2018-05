Tuntud brändide nimede päritolu. Osa 2

See on teine osa brändi nimedest ja nende pärinemisest.

Skype

Ettevõtte algne nimi oli Sky-Peer-To-Peer, mis hiljem muutus Skyperiks ja siis viimaks Skype'iks.

Skype. FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Adobe

Ettevõtte nimi tuleb Adobe oja järgi, mis asus firma kaaslooja John Warnocki maja taga.

Amazon

Firma loonud Jeff Bezos tahtis, et tema firma nimi algaks A-tähega, et see oleks tähestikus nii mõnesti teisest eespool. Selle järel hakkas ta sõnastikke uurima ja peatus viimaks Lõuna-Ameerikas asuva Amazoni jõe nime peal. Bezos valis selle nime, kuna see oli tema arust kõige suurem jõgi maailmas, ning lootis ka, et tema firma saab ühel päeval kõige suuremaks.

Audi

Firma looja August Horch sai enda ettevõttele nime, kui tõlkis enda nime ladinakeelde. Tema enda nimi oli juba tema poolt varem loodud autotootja poolt kasutuses. Neli ringi tähistavad Audi liitus koos DKW, Horchi ja Wandereriga.

Audi E-Tron FOTO: MARTIAL TREZZINI/AP/Scanpix

Intel

Nimi on lühendatud inglisekeelsest sõnapaarist Integrated Electronics.

Canon

Ettevõtte nimi tuleneb esimese kaamera nimest, mille firma tootis - kwanon. See nimi tuleb omakorda budismist. Originaalnimi muudeti Canoniks 1935. aastal, et rahvusvahelisel turul paremini edu saavutada.

Coca-Cola

Nimi tuleb koka (coca) lehtedest ja kola pähklitest, mida kasutati maitse loomiseks. Firma loonud John S. Pemberton andis kirjutas mõlemad sõnas C-tähega, et et see parem välja näeks.

IBM

Selleks, et enda eelmistele tööandjatele National Cash Registeris ära panna, nimetas Tom Watson seenior oma uue ettevõtte International Business Machine'iks, mille akronüüm on IBM.

IKEA

Nime esimesed kaks tähte tulevad firma looja, rootslase Ingvar Kampradi nimest. Teised kaks tähte on esitähed tema talu ja küla nimest, kus ta üles kasvas: Elmtaryd Agunnaryd.

Mööbligigant IKEA. FOTO: YVES HERMAN/REUTERS/SCNAPIX

Nokia

Nimi tuleb linna järgi, kus firma tegutseb.

Pepsi

Joogikompanii loodi seedimist abistava ensüümi pepsiini järgi.

Saab

Akronüüm rootsikeelsest fraasist Svenska Aeroplan Aktiebolaget, mis tõlgituna tähendab Rootsi lennukompaniid.

Starbucks

Nimetatud Herman Melville romaani «Moby Dick» tegelase Starbuck järgi.

Starbucks FOTO: Anton Novoderežkin/TASS/Scanpix

Walmart

Nimetatud ettevõtte loonud Sam Waltoni järgi.

Wendy's

Wendy oli ettevõtte loonud Dave Thomasi tütre Melinda hüüdnimi.