Video: kus on öösorrid?

Tegemist on kahe kamuflaažsuletikuga öösorriga, kes jätsid mulje, nagu nad oleksid osa puust.

Puud näinud mehe sõnul ei saanud ta ka ise kohe aru, et puul on kaks öösorri, kes on öise eluviisiga linnud.

«Elan New South Walesis Northern Riversi piirkonnas, kus mul on maja ja maad. Käin üsna sageli looduses jalutamas ja linde vaatlemas. Tean, et piirkonnas on palju öösorre,» teatas mees.

Öösorrid FOTO: wikipedia.org

Ta tegi kahest peitunud öösorrist pildi, postitas selle sotsiaalmeediasse, küsides et kus on linnud ja see sai populaarseks.

Öösorrid puul FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Pilti näinute sõnul on tõesti raske näha, et on ka kaks lindu, sest nad on puul selliselt, nagu oleksid osa puust. Lisaks on nende sulestik puuga sama tooni, aidates neil peituda.

Öösorre aetakse sageli segamini öökullidega, kuna nad on välimuselt sarnased. Mõlemad liigid on öise eluviisiga.

