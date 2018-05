ELU24 TÄNAVAKÜSITLUS! Rahvas on rääkinud ehk mida arvatakse Eestis kanahäälse Netta võidust ja Elina esitusest?

Elu24 tehtud tänavaküsitlusest tuleb välja, et Iisraeli eurolugu eriti ei fännata, ent esineb ka erandeid: leidub inimesi, kelle arvates on tegu väga vajaliku ja hea looga, aga ka neid, kelle arvates on tegemist üsna veidra võidulooga.

«Ma arvan, et see sõnum on juba niivõrd globaalne, et see võit ongi ju väga asjakohane. Mina nagu rõõmustan,» sõnas Maarika, kes on Eesti Naisjuristide Liidu esindaja.