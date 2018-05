Kahekordne õnn: austraallane sai ühe nädalaga kaks suurt lotovõitu

40-aastane mees sai esimese võidu möödunud nädala esmaspäeval, saades üks miljon Austraalia dollarit (umbes 632 000 eurot) ning teine võit tuli laupäeval ja see oli üle 1,4 miljoni Austraalia dollari (umbes 883 000 eurot), teatab smh.com.au.

Anonüümseks jääda soovinud mees sõnas meediale, et ta kahekordne võiduvõimalus oli peaaegu olematu, kuid ta sai siiski kaks võitu.

New South Walesi lotofirma NSW Lotteries teatel on Bondi Beachil elav mees esimene, kes ühe nädala jooksul on lotoga kaks korda võitnud.