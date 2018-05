Harry ja Meghan ei kutsunud kuningliku pere kõige ilusamat liiget pulma

St. Andrewsi krahv on prints Edwardi, Kenti hertsogi poeg. Prints Edward on kuningas George V (1865 – 1936) lapselaps.

«St. Andrewsi krahv ja tema perekond on üllatunud, et nad pulmakutset ei saanud. Leedi Amelia on tuntud modell ja teda peetakse rahvusvaheliselt ilusaks. Võimalilk, et Harry ei kutsunud oma sugulasi pulma, eelkõige Leedi Ameliat, kuna ta ei soovinud, et keegi rööviks ta pruudilt Meghanilt tähelepanu,» teatas St. Andrewsi krahvi ja krahvinna esindaja.