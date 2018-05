Video: Iisraeli jalgpallimeeskond võttis endale Trumpi nime

Trump ärritas möödunud aasta lõpul palestiinlasi ja moslemeid, kui ütles, et tema silmis on Jeruusalemm Iisraeli pealinn. Palestiinlased ja moslemid peavad seda iidset linna oma tulevase riigi pealinnaks.

«70 aastat on Jeruusalemm oodanud rahvusvahelist tähelepanu. See linn saab seda tänu USA presidendi Donald Trumpi julgele sammule tunnistada Jeruusalemma kui Iisraeli igavest pealinna,» teatasid jalgpallimeeskonna esindajad.

Nad lisasid, et president Trump näitas üles julgust ja armastust Iisraeli rahva vastu ja nad loodavad, et teised riigid järgivad Trumpi eeskuju.

Politoloogide teatel ei ole üllatav, et see jalgpallimeeskond Trumpi toetab. Tegemist on Iisareli kõrgliiga ainsa meeskonnaga, kus ei ole kunagi mänginud ühtegi araablasest mängijat ja selle meekonna fännid on tuntud oma rassistliku suhtumise poolest.