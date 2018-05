Video: Filipiinide rannalt leiti karvane «koletis»

Umbes kuuemeetrine, üleni karvadega kaetud tegelane üllatas isegi kohalikke kalureid, kes enda sõnul on näinud väga eriskummalisi mereloomi, teatab The Independent.

Filipiinide rannalt leitud «koletis» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Oli ka neid, kes näevad ebatavalises «koletises» ennustust, et kohe juhtub midagi halba.

«Ma arvan, et see suur mõistatuslik olend on maavärina ettekuulutus. Palun palvetage meie eest,» teatas kohalik Tam Maling.

Teine kohalik, Vincent Dela Pena Badillo lisas, et kui ookeanisügavusest hakkavad kummalised olendid pinnale tulema, siis on see kindel märk saabuva katastroofi kohta.

Imelda Mariz viis on kaks last karvast olendit vaatama, kuid tema loomas ohumärki ei näe, pigem on see looduse kurioosum.

San Antonio elanikud jäädvustasid end koos olendiga ja postitasid pilte sotsiaalmeediasse. Ajakirjanikud pöördusid zooloogide poole, et kas nad oskavad öelda, millise loomaga tegemist on. Kohapeal käinud ekspertide arvates on tegemist lagunenud vaalaga.

Filipiinide kalastamise ja looduslike veekogude amet võttis leiult proovid, mida uuritakse laboratoorumis.

«Võtsime kaldale uhutud objektilt proovid, esmane vaatlus lubab oletada, et tegemist on üsna lagunenud vaalaga, kuid veel ei ole selge, mis liiki vaalaga tegemist on. DNA peaks andma vastuse,» sõnas ameti esindaja Vox Krusada.

Ta lisas, et selle looma karkass maetakse, kuna see levitab väga ebameeldivat lõhna.

«Võtsin ise sellelt proovi ja ma oleksin oksele hakanud, see lõhn oli kohutav. Läksin hiljem vanni ja mu enesetunne paranes, kuid lõhn jäi veel pikaks ajaks mu ninna,» lausus Krusada.

2017. aasta veebruaris leiti Filipiinide Dinagati saare rannalt umbes samasugune kummaline olend kui npüüd, tekitades spekulatsioone.

Siis ei teatud, kas tegemist võis olla vaala või lamantiiniga. Uurimine näitas, et pikad «karvad» on nahk ja lihased, mis on jõudnud teatud lagunemisastmeni, kuid looma siis kindlaks ei tehtud.

Kaldale jõudnud lagunenud mereloomade kohta kasutatakse ingliskeelset terninit «globsters», mis on kahest sõnast, «global» ehk üleilmne ja «monster» ehk koletis.

Maailma erinevatest paikadest on viimase 60 aasta jooksul leitud palju selliseid «koletisi. Esimene meediakajastus pärineb 1960. aastast kui Tasamaania rannalt leiti üks selline.