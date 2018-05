Childish Gambino hoiab pärast poliitilise laulu avaldamist Internetist eemale

Video tekitas meedias kõvasti kõmu ning sai netis kiiresti populaarseks. Videos on näha, kuidas Childish Gambino korraldab relvade abil suure kaose ja hiljem tantsib nende ümber. Video alguses «laseb» Gambino püstoliga maha tumedanahalise mehe, kellele on kott pähe tõmmatud.

See on ilmselge viide USA relvaprobleemile, millega praegused vabariiklastest juhid tegeleda ei taha, kuna sellega kannataks nende rahakott.

Aga fännide arust ei ole see kõik. Praeguseks on videot vaadatud peaaegu 100 miljonit korda ja seda selleks, et dekodeerida kõik võimalikud sõnumid ja leida üles vihjed, mis selles neljaminutises videos peidetud võivad olla, vahendab Metro .

Pärast video välja tulemist sõnas aga artist, et ta ei ole julgenud Internetist kommentaare lugema minna, kuna see võib olla väga hirmutav. «Mõned sõbrad on saatnud mõned jupid, aga päris tõsiselt, ma ei ole Internetis pärast video väljatulemist käinud,» sõnas Gambino Jimmy Kimmeli jutusaates. «See on mulle halb. Ma olen väga tundlik. Ma näen ühte halba asja ja ma otsin selle inimese üles. Ma lähen nende Instagrami ja kirjutan neile vastu: «Sa ei ole ise ka suurepärane. See titt ei ole isegi armas»,» naljatas Gambino, kelle päris nimi on Daniel Glover.