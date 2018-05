Kas Lordi nägi Netta võitu ette?

Lordi lugu kandis nime «Hard Rock Hallelujah» ning oli täielikult inglise keeles. Laul rääkis allasurutute võidust oppressorite üle, kes neid ekspluateerinud on. Ja selle laulu sõnum sobib väga hästi kokku sellega, mida Netta Eurovisiooni ajal soovis teha - mässata peavoolu vastu, mitte kellelegi muljet avaldada ning olla üle vihast ja vaenust, mis teda elu jooksul on tabanud.

Lordi laulust paistab kõige enam silma üks rida, mis justkui näitab, et tulevik ongi teistsuguste inimeste võimu all.

«The true believers

Thou shall be saved

Brothers and sisters keep strong in the faith

On the day of Rockoning

It's who dares, wins

You will see the jokers soon'll be the new kings»

Viimast rida võib umbkaudselt tõlkida kui: «sa näed, et naerualustest võivad ühel päeval saada kuningad».

Netta ongi just saanud meedias ja avalikkuse käest väga palju kriitikat enda omapärase stiili eest. Inimesed mõnitavad tema kehakaalu, välimust, ütlevad, et tema laul on jama ja õudne ning ei sobi kuhugi, ajakirjanik Priit Pulleritski kutsus seda palagandiks.

Aga kõigele sellele vaatamata võitis Netta Eurovisiooni ning Lordi laulusõnu võib küllaltki prohvetlikuks pidada.