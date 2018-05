Milline oli parim? Kõik selle sajandi Eurovisiooni võidulood

Eile krooniti selle aasta Eurovisiooni parimaks lauluks Iisraeli laulja Netta ja tema esitatud lugu «Toy». Pärast seda on kuulda olnud kõvasti nurinat, et lugu ei olnud väga hea, aga Euroopa on enda otsuse teinud. See nimekiri on aga moodustatud kõikidest sellel sajandil võitnud eurolugudest.