Selge pilt! Nüüd on teada Laura ilu saladus

Miljon armastust maailma parimale empsile! 💓🎵 Me jagame kõike, möllame koos, naerame koos, teeme tööd koos, kakleme, lepime ära, rändame maailmas koos, unistame, nutame, kallistame, teeme eriti lolli nalja, räägime teineteisest mööda, saame teineteisest aru ilma et peaks midagi ütlema, imestame, miks elu on selline nagu on, naerame enda üle.. Maailma Parim Emps juba viimased niipalju aastaid, kui mind on olnud 😍 I 💓 You, Mom! // Photo: @stinakase // #momsday #emadepäev #stinakasephotography #kaiatriisamakeup #embassyoffashion #aldojärvsoo #nõmme #emme #laura #love #friendship

