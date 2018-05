7 põhjust, mis tõid võidu Iisraelile

1. Loo omapära, erilisus ja lausa veidrus. Just Iisraeli laul, ilmselt ennekõike kanahääle immitatsiooniga, jäi kohe meelde ja võitis paljude südameid üle maailma.



2. Loo sisu, milleks on kiusamine. Õigele teemale tähelepanu juhtimine.



3. Iisraeli lauljatari Netta avatus ja rõõmsameelsus, samal ajal kelmikas tagasihoidlikkus, mida väljendas ta ette ennustatud võidu osas.



4. Lauljatari uskumatu töötahe. «Miski ei ole mulle kergelt tulnud,» tunnistas Netta Elu24le antud intervjuus.



5. Esineja ülekaal. Mitte ainult seksikad ja ilusad kehad ei võida Eurovisiooni, vaid erinevus rikastab ja võidab «parim laul» ja mitte «parim keha».



6. Iisral on hea soe ja ääretult põnev koht, kuhu kõik soovivad Eurovisioonile minna. Näeme Iisraelis juba aasta pärast.



7. Iisraeli kord oli võita! Viimati võitis Iisrael Eurovisiooni aastal 1998, kui Dana International looga «Diva» tuli esimeseks.



MEENUTUSEKS ELU24 EKSKLUSIIVNE INTERVJUU NETTAGA!