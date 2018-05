1994. aastal esindas kodumaad tänaseks kahjuks meie hulgast lahkunud Silvi Vrait, kes laulis igihaljaks loo «Nagu merelaine». Kuigi laulus kõlavad sõnad «..kuigi tean, et homme muutuda võin vaid nimeks sinu suul», on mälestus värvikast lauljannast sama ere kui lugu ise. Kahjuks jäime Dublinis toimunud võistlusel eelviimasele kohale, mistõttu tuli üks aasta esinemist vahele jätta.

Imekaunis Maarja-Liis Ilus võlus inimeste südameid suisa nii palju, et ka 1997. aastal valiti ta Eestit esindama, praeguseks legendaarse looga «Keelatud maa». Ka noor lauljanna ise üllatas palju täiskasvanulikuma kuvandiga ning säras finaalis elegantses mustas kleidis. Tulemuseks 8. koht.

Esimene võõrkeelne lugu «Diamond Of The Night» esindas Eestit 1999. aastal, esitajaks Evelin Samuel & Camille Camille.

Tol korral keerlesid loo ümber ka kinnitamata spekulatsioonid, et oleksime võistluse ülekaalukalt võitnud, juhul kui telefonihääletus oleks ebaõnnestunud. Läks aga teisiti ning Jeruusalemmast sõitsime koju kuuendana.