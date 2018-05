Sahinad LISSABONIST: Eesti ei võida Eurovisiooni

Tänavune Eurovisiooni lauluvõitlus on üle-aastate suurima konkurentsiga. Viimati oli see aastal 2011, mil võitja ei olnud ette teada ja kus favoriidid ebaõnnestusid. Seega toob tänane endaga kindlasti kaasa mitmeid üllatusi.

Esimest korda ei suutnud Venemaa, Rumeenia ega Aserbaidžaan finaali kvalifitseeruda ning teist korda on lõppvõistluselt puudu Kreeka ja Armeenia. Märkimist väärib ka Poola puudumine. Kõik need riigid on suured puudujad, kuid nüüd on neil võimalus hääletada kelle poolt nad iganes tahavad.

Kes aga saab need punktid endale?

Loogiline variant oleks Küpros. Nemad on need, kes paljude Lõuna-Euroopa riikide ruumi endale võtavad, eriti just Kreeka oma. Kuna neil on Albaanias sündinud laulja, siis on võimalik, et nii mõnedki hääled tulevad just Albaaniast. Aga ka Itaalial ning Albaanial endal on albaanlasest laulja.

Eesti ooperi ballaad, Moldova Philipp Kirkorovi kirjutatud pärimusmuusika ja popi segu laul ning Valgevenes sündinud ja 2009. aastal Norraga Eurovisooni võitnud Alexander Rybak võivad Venemaale minema pidanud hääled endale saama. Venemaa puudumisest võib kasu lõigata ka Ukraina. Kuna variante on niivõrd palju, siis on raske öelda, kas hääled lähevad ühele neist või jagunevad need kõikide nende vahel.

Kesk-Euroopale meeldivad tavaliselt kerged ballaadid, seega Leedu võib siinkohal olla riik, mis kasu lõikab. Aga kuna Poola on väljas ja Tšehhi osaleb alles teist korda, siis võivad poolakad anda hääled hoopis oma tšehhidest sugulastele ja mitte endistele impeeriumi kaaslastele.

Ja viimaks Skandinaavia hääled - kellele need sel aastal lähevad? Mina panustaksin lõbusalt lavastatud Rootsi artistile. Rootsit ei saa kunagi ignoreerida. Ka soomlaste lesbikuningannal Saara Aaltol on lõbus esitlus, aga see ei ole niivõrd hästi kokku pandud.

Tore asi Eurovisooni häälte jagunemise analüüsimise juures on see, et mitte kunagi ei tea, kuidas asjad võivad minna. Hiljem saab küll kokkuvõtvalt öelda, kuidas ühed või teised riigid hääli annavad, aga enne võistlust on raske mingisuguseid pakkumisi teha.

Mis puudutab Eesti võimalusi täna õhtul? Väga suur osa on õnnel. Küünik minus ütleb, et nad ei paneks kunagi laulu, mis lõpetas enda poolfinaali kahe parima hulgas, kuuendale esinemiskohale, mis tähendab, et me ei võitnud enda poolfinaali. Aga sellest pole midagi.