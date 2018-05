Ryan Reynolds otsustas David Beckhami käest vabandust paluda

Tegelikku tüli pole kahe mehe vahel olnudki, aga «vabanduse palumine» oli lavastus, et Ryan Reynolds saaks promoda «Deadpool» järjefilmi, mis esilinastub 18. mail.

Videos on näha, kuidas Beckham istub diivani peal ja vaatab telekast üha uuesti ja uuesti seda stseeni «Deadpooli» esimesest filmist, kus anti-kangelane solvab endise jalgpalluri kõrget häält.

Selle peale ilmub Beckhami ukse taha Deadpooliks riietunud Reynolds, kes on seal, et mehe ees vabandada. Aga Beckham ei taha teda kuidagi kuulda võtta. Selle asemel, et punaseks riietatud kangelasele andeks anda, lööb ta ukse tema nina ees kinni.