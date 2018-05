Getter Jaani avaldas imearmsa pildi koos vanaemaga

Mulle väga meeldib reisida ja uusi kohti avastada, aga see hetk, kui hakkad koju tagasi tulema ja tead, et näed õigepea oma pere, siis see tunne on parim! Nädal Iisraelis oli kindlasti kogemus omaette, esimest korda elus käisin juudi pulmas ning tutvusin ka lähemalt nende traditsioonidega! Ütleme nii, et tantsimisest mul on jalad ikka veel väga valusad!😄 #lovemyfamily #lovetotravel #family #grandmother #lovehersomuch #love #happy #atomingphoto

