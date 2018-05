Eurovisioon 2018 ennustus: Elina püsib napilt esikümnes, uus kindel favoriit on Küpros

Lisaks Eesti positsiooni langemisele neljandalt kohalt kümnendale on muudatusi ka esikolmiku riikides – favoriidiks on Küpros, Eleni Foureira lauluga «Fuego» , teisele ja kolmandale kohale platseeruvad vastavalt Iisrael ja Prantsusmaa .

«Eurovisiooni puhul on lugematu arv erinevaid muutujaid, mida analüütikas arvestada ning lisaks ka nn X-faktor, mis ei allugi tavalisele analüütikale, mistõttu on põnevus õhus sisuliselt viimsete minutiteni,» täpsustab Betsafe Balti riikide turundusdirektori Kaido Ulejev.

«Ajalugu on näidanud korduvalt, et sellise suurusuguse live-show ajal, kus rahvas valib võitja, peab olema valmis üllatusteks. Ehk suudab Elina, kes on oma vapustava häälega rabanud kogu Euroopat ning osutunud tõeliseks fännide- ja meedia lemmikuks Portugalis, meid siiski üllatada,» lisab Ulejev lootusrikkalt.